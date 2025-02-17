Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд для переговоров с представителями США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков вылетают в Эр-Рияд. 18 февраля они проведут встречу с представителями США, сообщает РИА Новости .

По словам Пескова, такое поручение им дал президент России Владимир Путин. Встреча будет посвящена в первую очередь восстановлению российско-американских отношений.

«Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов», — заявил Песков журналистам.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию, где вскоре, как ожидается, пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В этой стране глава американской дипломатии встретится с российскими официальными лицами.

Ранее журналисты американского издания The National Interest заявили, что конфликт на Украине фактически завершился. Президент США Дональд Трамп не говорил этого открыто, но руководство Штатов пришло к выводу, что боевые действия не могут продолжаться.