В субботу в РФ из Украины вернутся последние заложники, которых ВСУ захватили при нападении на Курскую область, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Они выехали из Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать», — сказала омбудсмен.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что во время вторжения в Курскую область в 2024 году украинцы эвакуировали группу граждан РФ, преимущественно пожилых, под предлогом якобы спасения, а на самом деле взяли их в плен.

Также Москалькова в начале 2026 года рассказала, что с момента нападения ВСУ на регион и захвата мирных жителей в заложники РФ мобилизовала абсолютно все ресурсы и возможности, чтобы помочь людям найти их родных.

