Вечером 24 августа в Московской области приземлился самолет, который вернул домой освободившихся из украинского плена военных Вооруженных сил России. Среди них было восемь человек из Курской области. Помощник президента России и глава российской делегации на возобновившихся мирных переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале заявил, что Киев удерживает у себя еще более 20 жителей Курской области, которых на политическом уровне обещали вернуть еще три месяца назад.

По словам Мединского, во время вторжения в Курскую область летом 2024 года украинские военнослужащие эвакуировали группу российских граждан, преимущественно пожилых людей, с территории приграничных районов под предлогом якобы спасения, а на самом деле взяли этих граждан в плен.

Несмотря на первоначальные заявления о быстром и безусловном возвращении эвакуированных, процесс идет медленно. Российская сторона оценивает ситуацию как фактическое удержание гражданских лиц в качестве заложников, поскольку их возвращение происходит небольшими группами в рамках обменов.

«РФ ведет мучительный торг, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. Сегодня (24 августа — ред.) еще 8. По разным данным, осталось еще более 20 человек», — написал Мединский.