Москалькова: массовые захоронения нашли в Курской области после вторжения ВСУ

В местах массовых захоронений, найденных после вторжения ВСУ в Курскую область, лежали тела 524 человек. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС .

Тела погибших находили с 6 августа 2024 года (дата вторжения ВСУ в Курскую область). Более 500 были обнаружены в местах массового захоронения.

Москалькова добавила, что с момента нападения ВСУ на регион и захвата украинской армией мирных жителей в заложники Россия мобилизовала абсолютно все ресурсы и возможности, чтобы помочь людям найти их родных.

В базе пропавших без вести было 2 173 лица. Из них: 1 378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло.

Ранее Москалькова рассказала, что в Белгородской области с начала года от атак ВСУ погибли 10 человек. Еще более 60 мирных жителей пострадали.

