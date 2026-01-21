Москалькова: в Белгородской области с начала года от атак ВСУ погибли 10 человек

С начала текущего года более 60 мирных жителей в Белгородской области пострадали от действий украинской армии, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В Белгородской области ведется „Белая книга“, которая фиксирует все злодеяния. Только в 2026 году, по состоянию на 20 января, погибли 10 человек и ранены 52 мирных жителя, в том числе трое детей», — сказала Москалькова.

Она добавила, что аппарат омбудсмена намерен добиваться реакции на вопиющие факты нарушения международного гуманитарного права.

Ранее в селе Головчино Белгородской области украинские дроны атаковали гражданский объект, погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков.

