В Белгородской области погиб помощник главы по безопасности

После первой атаки вражеский дрон целенаправленно нанес второй удар по парковке возле объекта, где находились сотрудники экстренных служб и администрации.

«Врачи скорой помощи, которые прибыли на место, пытались сделать все, что в их силах, но травмы оказались несовместимы с жизнью. К большому горю, Тимофей Муроталиевич погиб… У него осталось двое маленьких детей», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, поврежден объект энергетики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.