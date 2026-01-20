В Белгородской области погиб помощник главы по безопасности
В селе Головчино Белгородской области украинские беспилотники атаковали гражданский объект, погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
После первой атаки вражеский дрон целенаправленно нанес второй удар по парковке возле объекта, где находились сотрудники экстренных служб и администрации.
«Врачи скорой помощи, которые прибыли на место, пытались сделать все, что в их силах, но травмы оказались несовместимы с жизнью. К большому горю, Тимофей Муроталиевич погиб… У него осталось двое маленьких детей», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, поврежден объект энергетики.
