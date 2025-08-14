«Могла бы долететь до Москвы»: эксперт рассказал об опасности украинской ракеты

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что заявленная дальность разрабатываемой Украиной ракеты «Сапсан» — около 700 километров, она способна долететь до столицы России и других важных населенных пунктов, сообщает NEWS.ru .

«Украина пытается разработать ОТРК наподобие позднесоветских комплексов, пытается скопировать наш „Искандер“. Киев его назвал „Сапсаном“ — самая быстра птица. Заявленная дальность — до 700 км. Вы понимаете, что, если ее запустить из Черниговской или Сумской области, то она долетела бы до Москвы и даже дальше?» — сказал спикер.

Ранее стало известно об аудиозаписи разговора сотрудников ВПК Украины на тему производства этих дальнобойных ракет. Там планируют контракт на выпуск и обсуждают меры безопасности на заводе.

15 августа во время военных учений на авиабазе в Анкоридже на Аляске пройдет встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Главы двух государства намерены в первую очередь обсудить урегулирование украинского кризиса.