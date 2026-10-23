сегодня в 21:03

Издательство газеты для немцев в Подмосковье стало иноагентом

Министерство юстиции РФ внесло ООО «Мави Групп»* в список иностранных агентов. Компания распространяла в Подмосковье «Московскую немецкую газету», сообщается на сайте ведомства.

Русскоязычная версия сайта и издания освещала жизнь российских немцев. Но при переключении на немецкий вариант пользователи встречали статьи, критиковавшие власть, православную церковь, а также действия СССР в годы Великой Отечественной войны и после нее.

На критические статьи обратили внимание общественники. После этого издатель решил приостановить работу. Теперь же его признали иностранным агентом.

Ранее в России запустили процесс конфискации имущества блогера и интервьюера Юрия Дудя**. Для такого процесса достаточно оснований.

* Признано иностранным агентом на территории РФ.

** Внесен в перечень иноагентов, в перечень террористов и экстремистов в России.

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