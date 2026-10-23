Искусственный интеллект подставил мэрию Тобольского муниципального округа

Администрация Тобольского муниципального округа Тюменской области разместила на своей странице в соцсети пост о видеоконференции с представителем Межрайонной ИФНС России. Для создания поста была использована нейросеть.

Однако в процессе обработки изображения искусственный интеллект допустил ошибки: гербы были искажены, а у чиновницы на фотографии нет кисти руки.

«Сегодня в администрации Тобольского округа состоялась видеоконференция с представителем Межрайонной ИФНС России № 6 по Тюменской области Верой Купцовой. Она рассказала о порядке начисления имущественных налогов, способах их уплаты и предоставления льгот», — говорится в сообщении под публикацией в соцсети «ВКонтакте».

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