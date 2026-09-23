Россиянка чуть не умерла, приготовив завтрак по рецепту чата GPT
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Туристка из России случайно сожгла себе лицо во время приготовления яйца пашот по рецепту из чата GPT, сообщает Mash.
Девушка отдыхала на Филиппинах. Однажды она захотела сделать себе эстетичный завтрак с яйцом-пашот, авокадо и тостом.
Рецепт она решила узнать у чата GPT. Нейросеть выдала ей рекомендации — вылить в кружку и нагреть в микроволновке.
После сигнала о готовности туристка решила проверить блюдо ложкой. Как только она дотронулась до него — пашот выстрелил ей в лицо 100-градусной жижей.
В итоге россиянка оказалась в местном госпитале. Она получила сильнейший ожог лица и запрет на прямые солнечные лучи все оставшиеся дни отпуска.
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