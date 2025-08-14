Встреча Путина и Трампа состоится во время проведения военных учений на Аляске

Встреча американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным состоится на авиабазе в Анкоридже, где в это время будут проходить военные учения, сообщает Anchorage Daily News .

Во время российско-американского саммита на авиабазе «Эльмендорф-Ричардсон» будут проходит военные учения Northern Edge и Arctic Edge. При этом в текущем году в учениях задействовано больше личного состава и боевой техники, чем обычно.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским в случае успешного саммита на Аляске, который пройдет 15 августа.

Как пишет агентство Reuters, если трехсторонняя встреча президентов США, России и Украины состоится, то ее могут провести в Европе или на Ближнем Востоке.