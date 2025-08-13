Reuters назвал возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского
Фото - © Сгенерировано Freepik
Если трехсторонняя встреча президентов США, России и Украины состоится, то ее могут провести в Европе или на Ближнем Востоке. Об этом написало агентство Reuters, сообщает РИА Новости.
По данным источника издания, эти два региона как нельзя кстати подойдут для предполагаемых переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Возможные места для проведения трехсторонних переговоров включают города в Европе и на Ближнем Востоке.
Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы Путин и Зеленский встретились сразу после саммита на Аляске. По его словам, эта встреча возможна, если переговоры с российским лидером пройдут хорошо.
Между тем телеканал CBS заявил, что США уже начали искать место для возможной встречи трех лидеров. По его данным, она может состояться уже на следующей неделе.