Reuters назвал возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

Reuters: президенты РФ, США и Украины встретятся в Европе или на Ближнем Востоке

Если трехсторонняя встреча президентов США, России и Украины состоится, то ее могут провести в Европе или на Ближнем Востоке. Об этом написало агентство Reuters, сообщает РИА Новости .

По данным источника издания, эти два региона как нельзя кстати подойдут для предполагаемых переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Возможные места для проведения трехсторонних переговоров включают города в Европе и на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы Путин и Зеленский встретились сразу после саммита на Аляске. По его словам, эта встреча возможна, если переговоры с российским лидером пройдут хорошо.

Между тем телеканал CBS заявил, что США уже начали искать место для возможной встречи трех лидеров. По его данным, она может состояться уже на следующей неделе.