ВС РФ уничтожили секретное оружие Зеленского точным ударом

В конце июля 2025 года Украина могла ударить по России баллистическими ракетами с дальностью на 750 километров, но этого не произошло благодаря слаженной работе ФСБ РФ и Минобороны, которые сумели получить разговор одного из генералов Германии с деталями о подготовке к атаке в конкретную дату. Благодаря полученным данным, российские военные точным ударом разбили заводы, где собирали комплектующие для ракет, сообщает «Царьград» .

Речь идет о баллистических ракетах «Сапсан», которые Киев собирал на пяти заводах. Этот проект был секретным оружием украинского президента Владимира Зеленского, который тот не смог использовать. О наличии проекта стало известно из перехваченного разговора Павлоградского химзавода (ПХЗ), которые обсуждали некий «Сапсан».

«В Киеве от нас хотят получить ракеты „Д-1“ — это „Тайфун“. Ну, „Сапсан“ вот как отдали нам в работу, но „Тайфун“ в первую очередь», — говорил один из сотрудников ПХЗ, чем и привлек внимание разведки.

За работой по созданию «Сапсана» российские спецслужбы следили в онлайн-режиме. В итоге вся информация была получена, обработана и проанализирована. В дальнейшем выяснилось, что создание «Сапсана» — не блеф, а реальная секретная разработка. Позднее из перехваченного разговора генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга стало понятно, что Украина намеревается реализовать проект в конце июля.

Именно Фройдинг, сам того не подозревая, раскрыл точные даты реализации проекта. Так спецслужбы смогли провести еще одну уникальную операцию, выяснив, где именно Украина собирала «Сапсан», после чего все заводы были разом уничтожены.