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МО: группировкам в зоне СВО отданы приказы о прекращении боевых действий с 18:00

Всем командующим группировок в зоне спецоперации отданы приказы о прекращении боевых действий с 18:00 субботы до 00:00 21 апреля в рамках пасхального перемирия, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В субботу российский президент Владимир Путин после доклада начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о ситуации на фронте объявил о пасхальном перемирии в зоне СВО.

В оборонном ведомстве добавили, что режим прекращения огня «устанавливается в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской стороной при условии соблюдения этого режима со стороны Киева».

Ранее стало известно, что российские военнослужащие освободили от ВСУ населенный пункт Олешня в Курской области.