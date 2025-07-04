Утверждены кандидаты от партии в Совет депутатов городского округа Молодежный

В числе кандидатов — участник СВО, сотрудники сферы образования, представитель бизнеса и активные жители. Всего от партии на местных выборах, которые пройдут осенью нынешнего года, выдвинуты 10 кандидатов. Половина из них будет избираться впервые, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На конференции Наро-Фоминского местного отделения партии «Единая Россия» по выдвижению кандидатов от партии в депутаты Совета депутатов ЗАТО городской округ Молодежный присутствовали глава округа Роман Шамнэ, депутат Московской областной Думы Александр Баранов и 130 делегатов, включая членов местного политсовета, представителей первичных отделений и почетных гостей.

«Выдвижение кандидатов — ключевой шаг в процессе формирования представительного органа власти, которому предстоит решать насущные вопросы развития округа, определять стратегические направления и распределять ресурсы на благо всех горожан. Формирование дееспособного, профессионального и ответственного Совета депутатов — наша общая задача. Только совместными усилиями власти, депутатского корпуса и активных граждан можно эффективно решать вызовы и реализовывать планы по развитию и благоустройству Молодежного», — сказал секретарь местного отделения «Единой России» Роман Шамнэ.

«Наши кандидаты — это активные, неравнодушные граждане, настоящие патриоты своей малой Родины. Я уверен, что их знания и энергия найдут отклик у избирателей. Вовлеченность в жизнь Молодежного и опыт преодоления трудностей — серьезная основа для ответственной работы в Совете депутатов», — прокомментировал Александр Баранов.

Одним из кандидатов от «Единой России» стал победитель электронного предварительного голосования Денис Анищенко. Он является участником специальной военной операции. За боевые заслуги был награжден орденом Мужества. Сейчас помогает своим боевым товарищам в качестве руководителя Ассоциации ветеранов СВО Наро-Фоминского городского округа и ЗАТО Молодёжный.

В списке кандидатов присутствует представитель «Молодой Гвардии Единой России» Злата Романтеева. С юных лет она занимается волонтерской деятельностью, помогает жителям своего родного поселка, активно участвует в сборах гуманитарной помощи для участников СВО.

Также от партии в новый состав выдвинута Виктория Олейникова. Виктория Николаевна много лет трудится в сфере культуры Молодежного, является директором Детской школы искусств «Муза».

В ходе предвыборной кампании кандидаты совместно с местным отделением партии проведут сбор предложений в Народную программу «Единой России», которая станет основной для дальнейшей работы Совета депутатов округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.