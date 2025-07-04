Внутри команды президента США Дональда Трампа усиливаются позиции тех, кто считает Европу обузой для США и призывает переложить на ЕС ответственность за собственную безопасность, сообщил РИАМО политический аналитик, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

«Что касается ЕС, я бы выделил следующий момент. Во-первых, внутри администрации Трампа есть два трека, два направления людей, которые по-разному смотрят на ЕС. Сейчас доминирует направление Джей Ди Вэнса. Он считает, что ЕС надо задвинуть куда-то на задворки, меньше с ними контактировать и сделать так, чтобы они сами платили за свою безопасность. И сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Этот трек сейчас доминирующий», — сказал Дубравский.

По мнению политолога, в интересах Трампа действительно сделать так, чтобы европейские «союзники» не подливали масла в огонь российско-украинского конфликта.

«Мы видели это и во время его встречи в Ватикане с Зеленским, когда он мягко попросил Макрона не лезть не в свое дело. Мы это видели, когда с саммита G7 он уехал. Трамп также очень негативно про Макрона высказался — что тот не знает, почему Трамп уехал, и знать не может, и никогда не узнает», — рассказал политолог.

Дубравский еще раз подчеркнул, что Франция и Великобритания смотрят на конфликт совершенно иначе.

«Пока что не видно, чтобы они хотели его прям завершить — скажем так, для спасения всех жизней, как, например, заявляет об этом Трамп», — заключил эксперт.