сегодня в 13:04

Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенный пункт Олешня в Курской области, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Хутор под свой контроль в ходе активного наступления взяли подразделения «Северной» группировки войск.

Всего с начала вторжения в Курскую область противник потерял более 75 тыс. военнослужащих, 411 танков, 335 БМП, 307 бронетранспортеров, 2280 боевых бронемашин, 625 арторудий, 61 РСЗО, 28 ЗРК, 128 станций РЭБ, 12 РЛС ПВО и другую технику.

Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение украинских вооруженных формирований и операцию по освобождению территории Курской области.

Ранее российский штурмовик рассказал, что после освобождения Суджи в городе было обнаружено тело 10-летней девочки с отрубленной головой.