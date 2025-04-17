Штурмовик ВС РФ с позывным Добрый рассказал, что в Суджанском районе Курской области, после того как территория была освобождена от ВСУ, обнаружили тело девочки, предположительно, 10 лет, с отрубленной головой, сообщает aif.ru .

«Разведчики под Суджей находили (ред. — погибших) детей… Девочка, ей до 10 лет, ей отрезали голову. Человек пять было детей», — отметил русский боец.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие находили тела мирных жителей в колодцах, огородах и домах в освобожденных от украинских солдат населенных пунктах Суджанского района.

ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа 2024 года. ВС РФ удалось практически полностью зачистить регион. В настоящее время боевые действия продолжаются в селах Горналь и Олешня, которые являются последними двумя населенными пунктами в Курской области, где еще остаются подразделения украинской армии.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении Суджи 13 марта 2025 года. Однако обстановка в городе остается нестабильной, поскольку противник продолжает атаковать территорию с использованием беспилотных летательных аппаратов, не желая смириться с потерей контроля над ней.