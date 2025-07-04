RuID: что это такое, как иностранцам пройти регистрацию и кому это не нужно делать

В материале РИАМО рассказываем о новом сервисе для иностранцев, которые прибывают в Россию.

Что такое приложение ruID для иностранцев Фото - © Минкомсвязь РФ С 30 июня в России изменился порядок въезда иностранцев, которым не требуется получение визы. Всем иностранным гражданам, которые планируют приехать в Россию с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года и у которых нет визы, нужно заранее заполнить заявление о въезде. Для них разработали и запустили приложение ruID, позволяющее сформировать цифровой профиль для получения госуслуг в нашей стране. Эксперимент по такой регистрации иностранных граждан проходит в России с 1 декабря 2024 года – прибывающие граждане других стран сдают биометрию при пересечении границы России. Эксперимент проходит в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский» и на переходе «Маштаково» в Оренбургской области. Как раз 30 июня начался второй этап, и режим по созданию цифрового профиля начал работать во всех пунктах пропуска через госграницу. В приложении ruID иностранец может: подать заявление о въезде в Россию;

воспользоваться услугами и сервисами для иностранцев, например, записаться в МВД или оформить медицинскую страховку;

проверить свои данные в реестре контролируемых лиц

получать уведомления по услугам в личный кабинет;

предъявлять QR-код (при необходимости предъявлять вместе с документом, удостоверяющим личность), который сформируется в приложении после пересечения границы и подтверждения учетной записи на «Госуслугах»;

приобрести новую российскую SIM-карту или переоформить старую. Иностранцы, которые пройдут полную процедуру регистрации на ruID, смогут трудоустраиваться в России, оформлять патент, разрешение на работу, вид на жительство, официально смогут перевести свое имя на русский язык, оплачивать штрафы, госпошлины, налоги и получать прочие услуги.

Сроки подачи заявления о безвизовом въезде в Россию для иностранцев Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Заявление иностранец должен подать не раньше, чем за 90 дней, и не позже, чем за 72 часа до въезда. При срочном въезде – не позже, чем за 4 часа до въезда. Основания для срочного въезда требуют подтверждения – необходимо указать причины в самом заявлении и приложить документы, ее подтверждающие. Основаниями для срочного въезда могут быть: Смерть члена семьи или близкого родственника – родителя, супруга, ребенка, дедушки, бабушки, внука или внучки, брата или сестры.

Болезнь въезжающего.

Лечение въезжающего.

На каких языках доступно приложение ruID Фото - © Андрей Знаменский / Фотобанк Лори Приложение работает на нескольких языках: русском,

английском,

армянском,

казахском,

киргизском,

таджикском,

узбекском.

Как иностранцу зарегистрироваться на ruID с паролем от Госуслуг Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Приложение ruID доступно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery. Его нужно скачать, далее войти в приложение с паролем и логином от «Госуслуг». Если такого пароля еще нет, то нужно сначала пройти регистрацию на «Госуслугах» и указать там данные документа, с которым иностранец планирует пересекать границу России. Далее можно переходить к заявлению на ruID. Найти его можно в блоке «Электронная авторизация поездки». В заявлении нужно указать: сведения о документе, с которым иностранец пересекает государственную границу;

регионы, которые он планирует посетить;

цель поездки;

планируемый срок пребывания в России;

данные детей, которые едут с иностранным гражданином. После этого нужно сдать биометрию, если еще это не было сделано. Для этого на стадии подачи заявления прямо в приложении нужно сфотографировать свое лицо, сделать фото паспорта и три записи голоса. Детям этого делать не нужно. Если биометрию иностранец уже сдал, то достаточно будет только фотографии лица. После этого данные автоматически отправятся на проверку. Если проверка выявит ограничения на въезд, иностранец увидит информацию в приложении. Если биометрия уже зарегистрирована, подать заявление о безвизовом въезде в Россию можно на портале «Госуслуг».