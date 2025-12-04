Многоквартирный дом и 2 машины повреждены в Воронежской области из-за атаки БПЛА

Этой ночью дежурными силами ПВО в Воронежской области выявлены и уничтожены несколько беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что, по уточненной информации, в одном из муниципалитетов раненая женщина после оказания медпомощи отказалась от госпитализации.

По словам главы области, из-за падения обломков дрона были выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, которые находятся в одном многоквартирном доме. В соседнем нежилом помещении повреждены стекла. Кроме того, осколками посечены два легковых автомобиля.

Как уточнил Гусев, оперативные службы региона продолжают работать на местах происшествия. После этого специалисты проведут оценку ущерба, начнутся ремонтные работы.

Ранее пресс-служба Минобороны рассказала, что ночью над страной сбили 76 БПЛА противника, из них три над Воронежской областью.

