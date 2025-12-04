ПВО перехватила 76 украинских беспилотников над РФ ночью

БПЛА уничтожили с помощью дежурных средств ПВО.

21 беспилотник ликвидировали над Крымом, 16 — над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской областью, три — над Воронежской областью, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному — над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой, Нижегородской областями и Черным морем.

Ранее в Орле местные жители сообщили о 7-10 хлопках в северной и центральной частях города. Также в Невинномысске зафиксированы не менее шести мощных взрывов.

