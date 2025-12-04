Жители двух городов сообщили об атаке ВСУ

сегодня в 03:44

Над Орлом и Невинномысском сработали системы ПВО

В Орле местные жители сообщили о 7-10 хлопках в северной и центральной частях города, пишет Shot .

Предварительно, системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Очевидцы отмечают низкую высоту полета БПЛА и вспышки в небе.

В Невинномысске зафиксированы не менее шести мощных взрывов, после чего в городе была включена сирена воздушной опасности.

Официальная информация о возможных повреждениях или пострадавших пока не поступала.

