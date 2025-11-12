Минобороны загадочно ответило на новости о заходе в Покровск

сегодня в 16:51

Минобороны процитировало «Сектора Газа» после новостей о заходе в Красноармейск

Минобороны России в официальном Telegram-канале процитировало строчку из трека музыкальной группы «Сектор Газа»: «Но мы пройдем опасный путь через туман» (песня «Туман» 1995 года). Ранее в медиа активно распространялись данные, что российские войска воспользовались погодными условиями и зашли в Красноармейск (украинское название города — Покровск) во время сильного тумана.

11 ноября в российской и украинской прессе начали обсуждать видео, на котором десятки бойцов ВС России заходили в Красноармейск в тумане. Военные передвигались на мотоциклах и пикапах.

Позже военкор РИА Новости Александр Харченко объяснил, почему российские армейцы заезжали в Красноармейск на технике, которую в Сети сравнивали с транспортом из постапокалиптического мира франшизы «Безумный Макс».

В Красноармейске окружены тысячи украинских военных. Российская армия продолжает наступление на город, находящийся в Донецкой Народной Республике.

Ранее началась битва за Красный Лиман, который считают «восточными воротами в Славянск».

