Минобороны загадочно ответило на новости о заходе в Покровск
Фото - © РИА Новости
Минобороны России в официальном Telegram-канале процитировало строчку из трека музыкальной группы «Сектор Газа»: «Но мы пройдем опасный путь через туман» (песня «Туман» 1995 года). Ранее в медиа активно распространялись данные, что российские войска воспользовались погодными условиями и зашли в Красноармейск (украинское название города — Покровск) во время сильного тумана.
11 ноября в российской и украинской прессе начали обсуждать видео, на котором десятки бойцов ВС России заходили в Красноармейск в тумане. Военные передвигались на мотоциклах и пикапах.
Позже военкор РИА Новости Александр Харченко объяснил, почему российские армейцы заезжали в Красноармейск на технике, которую в Сети сравнивали с транспортом из постапокалиптического мира франшизы «Безумный Макс».
В Красноармейске окружены тысячи украинских военных. Российская армия продолжает наступление на город, находящийся в Донецкой Народной Республике.
Ранее началась битва за Красный Лиман, который считают «восточными воротами в Славянск».
