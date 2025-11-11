Военкор объяснил штурм Покровска на технике в стиле «Безумного Макса»

Применение российскими военными техники, которую в Сети сравнивали с машинами из постапокалиптического мира франшизы «Безумный Макс», объясняется ее удобностью в плане логистики. В боях важно быть маневренными и иметь возможность оперативно заменить подбитый транспорт, рассказал военкор РИА Новости Александр Харченко в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» .

Ранее в Сети появились кадры, на которых российская колонна заезжала в Красноармейск (украинское название города — Покровск) на необычной технике. Солдаты передвигались на мотоциклах и пикапах без дверей, некоторые из которых были модифицированы защитными конструкциями.

Военный корреспондент Харченко отметил, что на самых опасных участках СВО передвигаются «на всех видах колесного транспорта». По его словам, в зоне столкновений не встретишь «сверкающих бронемашин» и бойцов «в чистом камуфляже и с прической из барбершопа».

«На этом видео показана суть нашей логистики. Она состоит в том, чтобы стать меньше, маневренней и в случае поражения сразу же найти замену сгоревшей „коробочке“», — объяснил Харченко.

Однако военкор осудил появление в соцсетях видео с передвижением колонны армии России. По его словам, всегда существует опасность, что даже «чаты для своих» могут изучаться противником.

