сегодня в 18:49

«Военная хроника» заявила о начале битвы за Красный Лиман

Российские войска начали активные бои за Красный Лиман — «восточные ворота в Славянск», сообщает «Военная хроника» . Город находится в Красноармейском (украинское название — Покровском) районе ДНР.

Утверждается, что российские армейцы прорвали оборону ВСУ и пробились в район Масляковка. После этого начались бои на улице Вишневая.

Кроме того, штурмовикам также удалось достичь восточной окраины Красного Лимана и взять под контроль транспортную развязку у северного въезда в город. Российские диверсионные группы проникли в район железнодорожных терминалов станции «Лиман» и продолжают работу на месте.

«Таким образом, начались активные бои за город, который имеет ключевое значение и является, фактически, восточными воротами в Славянск», — сообщил Telegram-канал с аудиторией свыше 310 тысяч подписчиков.

Тем временем Минобороны России подтвердило освобождение населенных пунктов Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской области.

