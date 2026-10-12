Они могут погибнуть: десятки породистых кошек оказались на улице в Подмосковье
В поселке Щемилово Московской области на улице оказались десятки породистых кошек. Они не приспособлены к жизни вне дома и могут погибнуть, поэтому необходима срочная помощь в их пристройстве, сообщается в аккаунте kot.iz.podvala в Threads*.
Женщина, которая разводила кошек, съехала со съемного жилья, однако забрала только часть питомцев. Остальные разошлись по окрестностям. Теперь они бродят в лесу и спят у теплых труб.
В публикации также отмечается, что у этих кошек нет теплого подшерстка. Они не умеют добывать еду и могут замерзнуть.
«Сейчас температура падает и счет их жизней идет на дни», — говорится в посте.
В связи с этим брошенным животным срочно ищут дом.
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