Маленькая рыба глубоко в море проглотила добычу в 10 раз крупнее себя

Черная рыба-ласточка глубоко в море вблизи островов Тринидад и Тобаго проглотила добычу в 10 раз крупнее себя, сообщает журнал Science Alert .

Во время недавнего глубоководного погружения дистанционно управляемый аппарат заметил черную рыбу-ласточку. Она находилась на глубине 1259 метров и тащила за собой живот, который раздулся до невероятных размеров.

Кожа растянулась почти до прозрачности, до такой степени, что можно было увидеть ее внутренние органы и кишечник.

По словам главного научного сотрудника экспедиции Дивы Амона из Института океана имени Шмидта, чернополосые рыбы-ласточки эволюционировали, чтобы максимально эффективно использовать глубоководную среду, где мало пищи. У данного вида рыб подвижная челюсть и желудок, который растягивается, как воздушный шарик. Таким образом, если они увидят проплывающий мимо лакомый кусочек, то смогут проглотить его целиком, даже если он значительно больше их самих.

Черная рыба-ласточка (Chiasmodon niger) — маленькое существо, которое вырастает в среднем всего на 10-20 сантиметров в длину. Однако эта непритязательная рыба может заглатывать добычу, в десять раз превышающую ее массу. На сегодняшний день черная рыба-ласточка и ее особая манера «поедания» остаются малоизученными.

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