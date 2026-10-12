В Подмосковье отремонтируют более двух тысяч многоквартирных домов

Программа капитального ремонта в Московской области на 2026 год охватывает свыше двух тысяч многоквартирных домов. В них обновят кровли, инженерные системы, фасады и лифты, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье в 2026 году заменят кровли в 1289 многоквартирных домах, обновят внутридомовые инженерные системы в 601 доме, отремонтируют фасады в 387 и заменят лифты в 137.

«Это вопрос комфорта и безопасности миллионов жителей Подмосковья. Программа капремонта в этом году включает свыше двух тысяч МКД», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул важность соблюдения сроков и качества работ. Депутаты Мособлдумы вместе с активистами и старшими по подъездам регулярно контролируют ремонт. Брынцалов также напомнил о льготах по взносам на капремонт.

Закон Московской области предусматривает ежемесячную денежную компенсацию 50% взноса для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и военной службы, тружеников тыла, реабилитированных и признанных пострадавшими от политических репрессий лиц.

Такая же компенсация положена проживающим и работающим в сельских населенных пунктах младшему медицинскому персоналу, вспомогательному персоналу предприятий в сфере оборота лекарственных средств и работникам не из числа педагогических и медицинских. Ее также получают неработающие пенсионеры от 70 лет, живущие одиноко или в семье пенсионеров.

Компенсация 100% предусмотрена для одиноко проживающих неработающих пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума, а также неработающих пенсионеров от 80 лет, живущих одиноко или в семье пенсионеров.

Полную компенсацию также получают проживающие и работающие в сельских населенных пунктах социальные работники, ветеринары, работники культуры и спорта, специалисты по работе с молодежью, врачи, провизоры, работники со средним медицинским и фармацевтическим образованием и педагогические работники.

Оформить компенсацию можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.