«Стыдно, товарищи»: на памятнике бойцам СВО в Рязанской области нашли ошибки
Фото - © © «Типичное Путятино»
В селе Путятино Рязанской области на памятнике, который посвящен погибшим бойцам СВО, нашли ошибки. В связи с этим местные жители выразили негодование, сообщается в сообществе «Типичное Путятино» во «ВКонтакте».
Создатели памятника допустили ошибку в слове «посвящается».
«Тяжело поверить, что это пропустили взрослые люди. Через скольких людей прошел текст, сколько раз его согласовывали — и ни у кого не возникло вопросов? Стыдно, товарищи, не знать правил правописания», — говорится в публикации.
В комментариях интернет-пользователи начали возмущаться из-за произошедшего: «Память парней погибших и то почтить не могут с уважением», «Позорище грамотеям». Также они отметили, что фамилии погибших расположены не в алфавитном порядке.
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