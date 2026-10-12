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«Стыдно, товарищи»: на памятнике бойцам СВО в Рязанской области нашли ошибки

Спецоперация
© «Типичное Путятино»

Фото - © © «Типичное Путятино»

В селе Путятино Рязанской области на памятнике, который посвящен погибшим бойцам СВО, нашли ошибки. В связи с этим местные жители выразили негодование, сообщается в сообществе «Типичное Путятино» во «ВКонтакте».

Создатели памятника допустили ошибку в слове «посвящается».

«Тяжело поверить, что это пропустили взрослые люди. Через скольких людей прошел текст, сколько раз его согласовывали — и ни у кого не возникло вопросов? Стыдно, товарищи, не знать правил правописания», — говорится в публикации.

В комментариях интернет-пользователи начали возмущаться из-за произошедшего: «Память парней погибших и то почтить не могут с уважением», «Позорище грамотеям». Также они отметили, что фамилии погибших расположены не в алфавитном порядке.

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