Жители Подмосковья возмутились «концлагерем для лошадей» в конюшне

Местная жительница Олеся рассказала, что вблизи ее дома расположена конюшня, в которой «происходят ужасные вещи».

По словам девушки, на «Яндекс.Картах» у конюшни множество негативных отзывов. Неравнодушные люди были шокированы состоянием животных. Замученные лошади со связанными копытами покрыты клещами. Особого внимания требует очень старая амуниция, которая травмирует лошадей.

«Животные там мучаются, они в ужасных условиях, эти люди зарабатывают на этом деньги. Только нам с вами решать, будет ли это продолжаться дальше», — обратилась пользователь olesya.rastet к неравнодушным людям в Instagram*.

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