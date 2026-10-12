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Жители Подмосковья возмутились «концлагерем для лошадей» в конюшне

Общество

Жители Раменского муниципального округа возмутились «концлагерем для лошадей» в местной конюшне.

Местная жительница Олеся рассказала, что вблизи ее дома расположена конюшня, в которой «происходят ужасные вещи».

По словам девушки, на «Яндекс.Картах» у конюшни множество негативных отзывов. Неравнодушные люди были шокированы состоянием животных. Замученные лошади со связанными копытами покрыты клещами. Особого внимания требует очень старая амуниция, которая травмирует лошадей.

«Животные там мучаются, они в ужасных условиях, эти люди зарабатывают на этом деньги. Только нам с вами решать, будет ли это продолжаться дальше», — обратилась пользователь olesya.rastet к неравнодушным людям в Instagram*.

* Принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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