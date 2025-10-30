сегодня в 13:25

Солдаты ВС РФ освободили Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В Харьковской области были поражены две механизированных, штурмовая, аэромобильная бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны. Это произошло рядом с населенными пунктами Кучеровка, Куриловка и Ковшаровка.

В Запорожской области ликвидировали до 265 боевиков ВСУ. Также там уничтожили боевую бронированную машину, американскую 155-мм гаубицу М777, 122 мм гаубицу Д-30 и 19 машин.

Ранее российские войска нанесли массированный удар по Украине с использованием 100 БПЛА «Герань-2», десятков гиперзвуковых ракет «Кинжал», крылатых «Калибров». Взрывы прозвучали на военных и энергетических объектах на Украине.

