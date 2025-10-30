ВС РФ нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по Украине
Массированный удар с более 100 беспилотниками «Герань-2», десятками гиперзвуковых ракет «Кинжал», крылатых «Калибров» был нанесен по военным и энергетическим объектам на Украине. Об этом сообщает SHOT.
На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы звучали во Львове, там появились проблемы с электричеством. Также детонации происходили рядом с городом Стрый Львовской области.
«Кинжалом» нанесли удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В Киеве были проблемы с электричеством.
Удару подверглась энергетическая инфраструктура в Запорожье. На месте виден ряд очагов пожара.
В Николаевской области произошли задержки на четырех маршрутах поездов после ракетного удара. Взрывы прозвучали в Монастырище Черкасской области, Бахмаче Черниговской, Павлограде Днепропетровской.
Также заметили прилеты по Бурштынской ТЭЦ в Ивано-Франковской области. Еще крылатые ракеты ударили по Белой Церкви (пригороду Киева) и Хмельницкой области.
