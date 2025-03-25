Минобороны: российская ПВО сбила 5 беспилотников ВСУ за ночь

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Украинские солдаты вновь попытались нанести удары по территории России с помощью беспилотников. Атаку противника удалось отбить, сообщает Минобороны.

Российские средства ПВО ликвидировали пять беспилотников противника. Они пытались нанести удар по Крыму.

Минобороны РФ ранее заявляло, что ВСУ пытаются атаковать энергетические объекты в России, вопреки договоренностям. Например, в ночь на 24 марта украинские солдаты попытались ударить по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае.

Ранее украинский БПЛА попал в храм в Белгородской области.