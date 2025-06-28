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Минобороны РФ: средства ПВО за ночь уничтожили 31 БПЛА ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили очередную попытку атаки беспилотников ВСУ на регионы России. БПЛА сбивали также над Черным и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили 31 БПЛА противника за ночь. Девять беспилотников уничтожили над Крымом, шесть над Брянской областью, пять над Черным морем, два над Азовским.

По одному БПЛА сбили над Краснодарским краем, Белгородской, Калужской, Орловской областями.

Около 00:00 28 июня Минобороны отчиталось об отражении крупной атаки беспилотников противника. 25 БПЛА самолетного типа сбили за три часа.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Атака проводилась, в том числе с использованием гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Его применили к инфраструктуре военного аэродрома ВСУ.