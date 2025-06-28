Российские ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА

В течение трех часов вечером 20 октября российские системы противовоздушной обороны успешно отразили крупномасштабную атаку украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, всего было уничтожено 25 воздушных целей самолетного типа.

Над Курской областью нейтрализовано 12 БПЛА. В небе Крыма сбито 10 беспилотников. Над Орловской областью уничтожены 3 аппарата ВСУ.

Атака продолжалась с 20:10 до 23:25 по московскому времени.

По предварительным данным, все воздушные цели были своевременно обнаружены и перехвачены дежурными средствами ПВО без ущерба для наземной инфраструктуры.