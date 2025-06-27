ВС РФ ударили «Кинжалом» по инфраструктуре украинского аэродрома

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Российские военные ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по противнику, сообщает пресс-служба Миноброоны.

Удар нанесли по инфраструктуре военного аэродрома. При это также использовались беспилотники.

Ранее бойцы ВС РФ освободили от противника населенный пункт Новая Круляковка в Харьковской области. Его взяли под контроль подразделения «Западной» группировки войск.

Также недавно войска нанесли мощные удары по Одессе, Киеву и Кременчугу. Были уничтожены цеха по производству БПЛА, что привело к крупному пожару.