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Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенный пункт Новая Круляковка на территории Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село в результате активных наступательных действий взяли под контроль подразделения «Западной» группировки войск.

Ранее российские военнослужащие освободили от бойцов киевского режима населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По данным французского издания Le Figaro, России удалось «захватить» второе крупнейшее месторождение лития на Украине. Оно находится в населенном пункте Шевченко и считается одним из самых перспективных в стране.