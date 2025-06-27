Le Figaro: Россия захватила второе крупнейшее месторождение лития на Украине

По информации французского издания Le Figaro, России удалось захватить второе крупнейшее месторождение лития на Украине. Оно находится рядом с Донецком в населенном пункте Шевченко и считается одним из самых перспективных в стране, сообщает Baza .

Шевченковское месторождение занимает около 40 га, оно было открыто в 1982 году. Оно содержит высокоминерализованный сподумен — это разновидность литиевой руды, из которой дешевле и проще добывать металл. На этом участке содержание сподумена составляет 90%.

Также здесь есть залежи редких металлов — бериллия, тантала, цезия, ниобия и рубидия. Все это делает месторождение важным ресурсом на фоне роста спроса на сырье для производства электроники и аккумуляторов.

Запасы лития на Украине составляют 500 тыс. тонн. При этом из четырех месторождений ни одно не эксплуатируется. Два расположено в Кировоградской области, а другие два под контролем России — в Крутой Балке в Запорожской области и в Шевченко.

Ранее государственная корпорация «Недра» получила все необходимые разрешения для подготовительных работ по добыче лития и титана на освобожденных территориях Донбасса. Особое внимание уделяется месторождению в Шевченко.