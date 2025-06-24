ГК «Недра» приступит к подготовке добычи лития и титана в Донбассе

Государственная корпорация «Недра» получила все необходимые разрешения для подготовительных работ по добыче лития и титана на освобожденных территориях Донбасса, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин

Особое внимание уделяется месторождению в Шевченково, где работы пока невозможны из-за близости к линии боевых действий. Пушилин отметил, что точные объемы запасов еще предстоит определить, после чего будет рассмотрен вопрос о привлечении частных инвесторов.

Эти месторождения рассматриваются властями как стратегически важные для развития региона и пополнения бюджетов разных уровней.

О значительных запасах лития и титана в Донбассе стало известно еще в феврале 2023 года, однако до сих пор их разработка сдерживалась боевыми действиями и необходимостью проведения масштабных инженерных работ, отметил Пушилин.