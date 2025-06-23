Российские войска нанесли масштабные удары по Украине. В субботу атаке подверглась Полтавская область, в частности Кременчуг, где была разрушена нефтеперерабатывающая инфраструктура. Затем последовали мощные удары по Киеву — по данным источников, там были уничтожены цеха по производству беспилотников, что привело к крупному пожару, рассказал обозреватель Влад Шлепченко, сообщает «Царьград».

Еще одной целью стал аэродром Школьный в Одесской области, используемый для запуска дальних дронов. Также успешными оказались атаки на тренировочный центр на юге Украины, где готовили украинских военных. Применение «Искандеров» позволило ликвидировать несколько ключевых объектов.

Противник подтверждает модернизацию «Гераней»: теперь они оснащены видеокамерами и радиоуправлением, превращаясь из дронов-камикадзе в высокоточные FPV-аппараты с боеголовкой до 100 кг. В начале месяца три таких дрона поразили вышку связи в Черниговской области — задача, сложная для GPS-наведения, что подтвердило их новые возможности.

Найденные обломки показали наличие графического процессора для нейросетей, а значит, «Герань» может не только следовать командам оператора, но и самостоятельно обнаруживать цели, такие как ПВО или «Хаймарсы».

«Развитие наших дронов идет очень быстро, эффективность ударов повышается. И вообще, хотелось бы обратить внимание на систематичность. Без большой помпы, без больших каких-то объявлений, фактически каждый день наносятся достаточно мощные удары. Ударные эшелоны составляют 300-400 беспилотников. И приправляется это все ракетами. Так что работа по уничтожению потенциала Украины — она ведется. Я думаю, в ближайшее время это будет очень хорошо сказываться на состоянии дел на фронте», — подвел итог Шлепченко.