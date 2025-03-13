Минобороны РФ показало первое видео из освобожденной Суджи

В Сети появились первые видеокадры из освобожденной от украинских формирований Суджи в Курской области. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах видно, что в городе полная разруха. Военнослужащие ВС РФ передвигаются по грудам камней и металла. В какой-то момент оператор открывает двери с надписью «Кабинет № 7А. Мастерская для мальчиков», однако внутри нет ни стен, ни потолка. Судя по всему, бойцы вошли на территорию образовательного учреждения.

В округе хаотично стоят сожженные машины, в зданиях нет ни одного целого стекла. Разрушены и уничтожены частные дома жителей населенного пункта. На земле можно разглядеть части боеприпасов.

13 марта Минобороны РФ официально заявило об освобождении Суджи. Тем не менее Генштаб ВСУ не спешит признавать потерю города в Курской области. Тем временем командование группировки войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину о выходе операции по освобождению региона на финальную стадию.