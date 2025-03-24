ВСУ у Гоголевки под Курском лишились шанса на бегство из-за собственных мин

Солдаты ВСУ, которые находятся у населенного пункта Гоголевка в Курской области, потеряли единственный шанс на бегство. Это произошло из-за собственных мин, с помощью которых они пытались сдержать наступление российской армии, сообщает ТАСС .

ВСУ заминировали участок местности юго-восточнее Гоголевки. Теперь бойцы лишились последнего шанса сбежать в Сумскую область.

Ранее украинские солдаты в панике и самовольно сбежали с территории Курской области после операции ВС РФ «Поток». В российском регионе ситуация для ВСУ была критической еще до маневра с газопроводом.

На фоне поражений Киев атаковал газоизмерительную станцию «Суджа». Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что этот поступок — агония режима, а война ВСУ с гражданской инфраструктурой в стране — «моральное уродство».