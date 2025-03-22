WSJ: бойцы ВСУ сбежали из Курской области после операции «Поток»
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские бойцы в панике и самовольно сбежали с территории Курской области после операции ВС РФ «Поток», сообщает «АиФ».
Как пишет Wall Street Journal (WSJ), командование ВСУ не приказывало бойцам отступать из оккупированных российских территорий. Командиры подразделений сами решились на этот шаг.
В материале отметили, что в Курской области ситуация для ВСУ была критической еще до маневра с газопроводом российских военных.
В ходе операции «Поток» объединенная группа штурмовиков из солдат 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, десантников 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, спецназовцев отряда «Ахмат», добровольцев из штурмподразделений «Восток-V» и «Ветераны», шла 15 км по подземному трубопроводу. Бойцы вышли в тылу противника в районе Суджи, тем самым они обратили в бегство военных ВСУ.