Украинские бойцы в панике и самовольно сбежали с территории Курской области после операции ВС РФ «Поток», сообщает «АиФ» .

Как пишет Wall Street Journal (WSJ), командование ВСУ не приказывало бойцам отступать из оккупированных российских территорий. Командиры подразделений сами решились на этот шаг.

В материале отметили, что в Курской области ситуация для ВСУ была критической еще до маневра с газопроводом российских военных.

В ходе операции «Поток» объединенная группа штурмовиков из солдат 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, десантников 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, спецназовцев отряда «Ахмат», добровольцев из штурмподразделений «Восток-V» и «Ветераны», шла 15 км по подземному трубопроводу. Бойцы вышли в тылу противника в районе Суджи, тем самым они обратили в бегство военных ВСУ.