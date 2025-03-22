Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что подрыв украинцами газоизмерительной станции «Суджа» — это агония ежима, а война ВСУ с гражданской инфраструктурой в стране — «моральное уродство». Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ночью 21 марта ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, которая была под их контролем с 7 августа. После атаки дронов противника на месте ГИС «Суджа» образовался «огненный факел».

Через эту ГИС «голубое топливо» из России отправляли в Евросоюз через соседнюю страну.

«Они пытаются таким образом эту вот идею по запуску газа для Европы, как говорится, убить просто эту идею. Ну, молодцы, убили. Что с этого? Что можно поменять таким образом? Ну это реально, я скажу, люди, у которых агония», — уточнил Алаудинов.

Как отметил командир спецназа «Ахмат», украинцы должны сражаться с военными, а не с инфраструктурой и гражданским населением России.