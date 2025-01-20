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Мэрия Казани предупредила об атаке БПЛА и попросила жителей на паниковать

Мэрия Казани обратилась к жителям с предупреждением о возможной атаке вражеских беспилотников. Власти попросили народ не паниковать и приложили памятку о том, как действовать в подобных случаях.

«Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам», — сообщается в Telegram-канале мэрии Казани.

Ранее над городом раздалось несколько мощных взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО. Вражеские БПЛА попытались атаковать казанские предприятия.

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Казани и Нижнекамска. Сотрудники аэропортов и экипажи обеспечивают безопасность пассажиров.