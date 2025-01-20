Мэрия Казани предупредила об атаке БПЛА и попросила жителей на паниковать
Мэрия Казани обратилась к жителям с предупреждением о возможной атаке вражеских беспилотников. Власти попросили народ не паниковать и приложили памятку о том, как действовать в подобных случаях.
«Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам», — сообщается в Telegram-канале мэрии Казани.
Ранее над городом раздалось несколько мощных взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО. Вражеские БПЛА попытались атаковать казанские предприятия.
Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Казани и Нижнекамска. Сотрудники аэропортов и экипажи обеспечивают безопасность пассажиров.