Росавиация: временные ограничения введены на работу аэропорта Казань

сегодня в 06:04

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт пока не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее над Казанью раздались взрывы. По словам очевидцев, слышны были три-четыре мощных взрыва над городом. По предварительной информации, сработала система ПВО.