Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнекамска в Татарстане

В аэропорту Бегишево в Нижнекамске ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

Пока аэропорт не отправляет и не принимает рейсы. Причина временного закрытия воздушной гавани не сообщается, однако такие меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров.

Чуть ранее временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Казани. В Росавиации подчеркнули, что безопасность — это приоритет в работе сотрудников воздушной гавани.

Ранее над Казанью раздались взрывы. По словам очевидцев, были слышны три-четыре мощных взрыва над городом. По предварительной информации, сработала система ПВО.