Медведев назвал Зеленского гнидой после отказа от перемирия на День Победы

После того как украинский президент Владимир Зеленский официально отказался поддерживать предложенное российским лидером Владимиром Путиным трехдневное перемирие в честь празднования 80-летия Победы, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко раскритиковал Зеленского, назвав его «гнидой» в своем Telegram-канале .

Медведев также посмеялся над заявлением Зеленского, что Киев не может гарантировать безопасность мировым лидерам, которые планируют посетить Москву 9 Мая. По словам зампреда Совбеза РФ, никто и не ждал от Зеленского никакой гарантии, а все его заявления на этот счет — «просто словесная провокация».

«Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — добавил Медведев.

Ранее Владимир Путин объявил о решении ввести трехдневное перемирие на дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. В это время российские военные не будут атаковать украинские военные цели, но будут отражать атаки, если Украина будет их совершать.