На Украине готовится масштабная кадровая перестановка

Новый кабмин Украины может быть представлен на следующей неделе

Инсайдеры утверждают, что обновленный кабинет министров может быть представлен в ближайшие дни.

Нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль, вероятно, покинет свой пост, уступив кресло первому вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко.

Денис Шмыгаль может возглавить министерство обороны вместо Рустема Умерова. Сам Умеров, по данным источников, вероятно, займет пост посла Украины в США. Параллельно планируется реформа структуры правительства с объединением ряда министерств, что приведет к сокращению госаппарата.

Ряд украинских изданий связывает эти кадровые изменения с желанием главы ОП Андрея Ермака усилить контроль над правительством, одновременно отвлекая общественное внимание от проблем на фронте и коррупционных скандалов.

Международный аспект также играет важную роль: по данным Bloomberg, Зеленский уже обсуждал с президентом США Дональдом Трампом кандидатуру нового посла в Вашингтоне, а Financial Times сообщала о его стремлении установить более жесткий управленческий контроль над кабинетом министров.