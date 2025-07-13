Малолетняя девочка выпала из окна 9-го этажа в Москве

Шестилетняя девочка госпитализирован после падения с 9 этажа в Москве

В Москве на Ореховом бульваре произошел несчастный случай — из окна квартиры на девятом этаже выпала малолетняя девочка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, ребенок 2019 года рождения осталась без присмотра взрослых, смогла забраться на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпала на улицу.

Девочку экстренно госпитализировали, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего.

Следователи проверят, как была организована безопасность в квартире, почему ребенок остался без присмотра, а также соответствовала ли москитная сетка необходимым требованиям.